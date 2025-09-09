Стало известно, какие сервисы будут работать при отключении интернета

В России определили список из 57 социально значимых интернет-сервисов, которые продолжат работать даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщается в проекте «Реестра социально значимых сервисов», рекомендованного Минцифры РФ. В перечень включены крупнейшие банки, государственные и новостные порталы, маркетплейсы, сайты онлайн-голосования, а также ресурсы ведущих продуктовых сетей и сервисы доставки.
«В реестр вошли площадки, без которых сложно обойтись в повседневной жизни: „Госуслуги“, крупнейшие банки, почтовые и транспортные сервисы, популярные магазины и СМИ», — пишет «Коммерсант». В ведомстве отметили, что список может обновляться с учетом технологических и социальных изменений.
Среди ресурсов, рекомендованных для включения в так называемый «белый список», значатся «Яндекс», «ВКонтакте», Одноклассники, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Госуслуги», Avito, крупнейшие банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и др.), а также сервисы Rutube, 2GIS, операторы «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» (Билайн), МТС и Tele2. В перечне присутствуют сайты РЖД, Gismeteo, DNS, «Почты России», ритейлеров X5 Retail Group и «Магнит», платформы электронной коммерции и доставки лекарств. Кроме того, в список вошли СМИ.
Ранее Минцифры России уже запускало пилотный проект по обеспечению доступа к основным интернет-сервисам во время ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Тогда операторы связи тестировали технические механизмы поддержки работы востребованных российских платформ, и список доступных ресурсов также планировалось расширять с учетом новых требований.
