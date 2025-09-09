Минцифры: СМИ неверно сообщили о новом белом списке сайтов

Минцифры РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета из-за угроз безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас перечень ресурсов, так называемый «белый список», еще только формируется, и сведения о его составе не соответствуют действительности.
«Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют.», — говорится в сообщении Минцифры РФ в официальном telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что на втором этапе в обновленный список будут добавлены интернет-ресурсы СМИ, банков и аптек. Перечень пополнят сайты, которые обеспечивают доступ к жизненно важным сервисам. Минцифры напомнило, что на первом этапе в него уже вошли наиболее востребованные площадки, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Дополнения к списку будут формироваться на основе рейтинга самых популярных интернет-ресурсов страны.
Ранее в России уже был сформирован реестр из 57 социально значимых интернет-сервисов, рекомендованных Минцифры для работы при ограничениях мобильного интернета. В этот список вошли крупнейшие банки, государственные и новостные порталы, маркетплейсы, сервисы доставки и другие ресурсы, необходимые для повседневной жизни. Перечень планируется регулярно обновлять с учетом технологических и социальных изменений.
