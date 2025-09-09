Суд решил изъять у собственников ДК Кирова в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ об изъятии из незаконного владения у частных собственников федерального памятника архитектуры — Дворца культуры имени Кирова на Васильевском острове. Об этом сообщают СМИ.
Суд постановил истребовать в пользу государства нежилые здания, расположенные по адресу Большой проспект Васильевского острова, дом 83, литера А и литера Б, которыми с 2017 года распоряжалось ООО «ДК Кирова». Встречный иск ответчика был отклонен. «Суд решил: истребовать из владения ООО „ДК Кирова“ в пользу Российской Федерации нежилое здание… В удовлетворении встречного иска отказать. В приведении решения к немедленному исполнению отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Александра Варенникова. Слова передает ТАСС.
В ходе разбирательства суд не выявил признаков злоупотребления правом со стороны ООО «ДК Кирова» и его совладельцев Алексея и Дениса Семеновых, однако принял сторону прокуратуры, настаивавшей на возвращении объекта федеральной собственности. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.
Дворец культуры имени С. М. Кирова — объект культурного наследия федерального значения. Он был передан частному собственнику после приватизации, однако Генеральная прокуратура сочла передачу незаконной и потребовала вернуть памятник государству. По данным материала дела, ООО «ДК Кирова» владело зданием с 2017 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.