В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Туман существенно снижает видимость
Туман существенно снижает видимость

Из-за резкого снижения видимости вследствие тумана в Москве объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Объявлен желтый уровень опасности в среду (10 сентября — прим. URA.RU) из-за тумана. Погодное явление ухудшит видимость на дорогах Москвы до 200-700 метров в шесть-семь утра», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

Ожидается, что туман будет наблюдаться до конца недели. По прогнозу Гидрометцентра, сентябрь в столице РФ окажется теплее нормы. Ранее метеорологи прогнозировали потепление до 24 в Подмосковье, напоминает RT.

