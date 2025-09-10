В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Из-за резкого снижения видимости вследствие тумана в Москве объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Объявлен желтый уровень опасности в среду (10 сентября — прим. URA.RU) из-за тумана. Погодное явление ухудшит видимость на дорогах Москвы до 200-700 метров в шесть-семь утра», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.
Ожидается, что туман будет наблюдаться до конца недели. По прогнозу Гидрометцентра, сентябрь в столице РФ окажется теплее нормы. Ранее метеорологи прогнозировали потепление до 24 в Подмосковье, напоминает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.