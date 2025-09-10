Крупный город Дагестана остался без воды

В городе Буйнакск временно приостановлена подача воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщает АО «ЕОРД» (Единый оператор развития и диспетчеризации инфраструктуры). По данным компании, специалисты уже работают на месте повреждения. Сроки полного восстановления водоснабжения пока уточняются.
«В связи с аварийной ситуацией на водоводе временно прекращена подача воды в Буйнакске. Специалисты уже приступили к устранению повреждения. Ориентировочные сроки завершения работ и восстановления водоснабжения будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении telegram-канала АО «ЕОРД».
Ранее мощные ливни затопили улицы Дагестана. По данным республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов в регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В результате улицы превратились в бурные потоки, вода затопила дороги, а автомобили оказались под угрозой сноса течением.
