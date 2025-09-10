Силы ПВО РФ уничтожили 22 украинских дрона над регионами

Противовоздушные силы обороны уничтожили 22 украинских дрона над регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«ПВО с 17.40 до полуночи уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дежурными силами РФ было перехвачено шесть — над территорией Брянской области, пять — над Курской области, четыре — над Воронежской области, три — над Орловской области, два — над Республикой Крым, по одному БПЛА сбито над Белгородской области и над акваторией Черного моря.», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Ранее украинские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Макеевке ДНР. В результате удара дрона в здании вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
