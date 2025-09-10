ВСУ атаковали интернат в Ростовской области, началась эвакуация детей

Из-за атаки БПЛА эвакуировали детей из школы-интерната в Ростовской области
Дрон попал в школу-интернат в Ростовской области
Дрон попал в школу-интернат в Ростовской области Фото:

Около полуночи в Матвеево-Курганском районе Ростовской области эвакуировали воспитанников и сотрудников Матвеево-Курганской специальной школы-интерната после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала», — написал Слюсарь в telegram-канале.

Всего из школы-интерната эвакуировали 73 ребенка и пятерых сотрудников. Для их временного размещения развернут пункт временного пребывания (ПВР) в селе Ряженое.

