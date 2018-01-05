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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
20:11  05 января 2018 0

В Сети заклевали изменившуюся после пластических операций Веру Алентову. ФОТО

Народная артистка России Вера Алентова. Магнитогорск, алентова вера
Так выглядела Вера Алентова в июне 2017 годаФото: Илья Московец © URA.RU

Придирчивые пользователи соцсетей раскритиковали новый облик Веры Алентовой. По их мнению, 75-летняя актриса переборщила с пластическими операциями. В пример ей ставят других коллег по профессии, сохранивших обаяние вопреки возрасту

Поводом для обсуждения стало семейное фото, опубликованное телеведущей Юлией Меньшовой в Instagram. Изучив внешность ее матери, многие подписчики сочли, что усилия пластических хирургов превращают знаменитую актрису из живого человека в «восковую куклу», пишут «Дни.ру». «Вера, зачем так много операций?». Зачем она слишком рано начала делать пластику? Испортила такое красивое лицо… А без мимики как можно изображать эмоции в спектаклях, где она играет до сих пор? Пластику если и делать, то как можно позже — лет после 60», — считают критики.

Некоторые из них обращают внимание на контраст с внешностью мужа актрисы, Владимира Меньшова: «Что-то на фото он не очень выглядит, что ж вы его запустили? Витаминные препараты от швейцарской компании „Вивасан“ (найдите инфу в инете) кислородный бальзам от „Фаберлик“ под глаза и на позвоночник вернут ему молодость и статность!» Кто-то приводит в пример Веру Васильеву и Светлану Немоляеву, не обращавшихся к пластическим хирургам. «Да, возраст, да, много морщин, уже глубоко старческих, но какое обаяние, неповторимость, естественность! На эти лица приятно смотреть, хотя им глубоко за!» — считает комментатор.

Часть пользователей, однако, вступилась за актрису. «Посмотреть на всех вас, уважаемые, лет этак в 70 и при деньгах. Как вы бы повели себя, предложи вам омолодиться при помощи пластики?» — замечает один из ее защитников. Изменения во внешности знаменитостей регулярно приводят к спорам в соцсетях. К примеру, как уже сообщало «URA.RU», дискуссию вызвали «новые лицоаактрисы Юлии Рутберг и певицы Любови Успенской.

Алексей Шумов
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