Якушев придумал, как помочь жителям сгоревшего дома на Олимпийской

Аренду квартир для тюменцев, чье жилье пострадало 8 января при пожаре на улице Олимпийской, 4, будут оплачивать из регионального бюджета. Такое решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Распоряжение будет подписано в ближайшее время.
Материальная помощь предусмотрена на период ремонтно-восстановительных работ в многоквартирнике, сообщили в пресс-службе губернатора. Дополнительные средства при необходимости выделят и в муниципалитете. Об этом накануне рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов во время встречи с погорельцами.
Таким образом, город будет отвечать за субсидирование ремонта дома и единовременные выплаты пострадавшим в размере до 50 тысяч рублей. Область возьмет на себя арендную нагрузку до того момента, когда сгоревший дом снова начнут эксплуатировать, пояснили в пресс-службе администрации города.
Заявления от пострадавших ждут в Центре обеспечения мер социальной поддержки по ул. Пермякова, 24/2. Телефоны для справок: единый социальный телефон 6-8888-6, 48-59-27.