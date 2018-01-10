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Главные новости Тюменской области
17:59  10 января 2018 2

Якушев придумал, как помочь жителям сгоревшего дома на Олимпийской

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева. Тюмень, якушев владимир
Деньги на оплату аренды квартир для погорельцев предоставит областьФото: Николай Бастриков © URA.RU
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В Тюмени девятиэтажка сгорела из-за дешевого утеплителя
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Аренду квартир для тюменцев, чье жилье пострадало 8 января при пожаре на улице Олимпийской, 4, будут оплачивать из регионального бюджета. Такое решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Распоряжение будет подписано в ближайшее время.

Материальная помощь предусмотрена на период ремонтно-восстановительных работ в многоквартирнике, сообщили в пресс-службе губернатора. Дополнительные средства при необходимости выделят и в муниципалитете. Об этом накануне рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов во время встречи с погорельцами.

Таким образом, город будет отвечать за субсидирование ремонта дома и единовременные выплаты пострадавшим в размере до 50 тысяч рублей. Область возьмет на себя арендную нагрузку до того момента, когда сгоревший дом снова начнут эксплуатировать, пояснили в пресс-службе администрации города.

Заявления от пострадавших ждут в Центре обеспечения мер социальной поддержки по ул. Пермякова, 24/2. Телефоны для справок: единый социальный телефон 6-8888-6, 48-59-27.

Дарья Казакова
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