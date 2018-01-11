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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
13:00  11 января 2018 4

«В „скорой“ мне сказали, что муж был уже в коме». Тюменскую полицию проверяют из-за смерти потерпевшего после допроса

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Силовики настаивают, что трагедия произошла из-за алкогольного отравления гражданинаФото: depositphotos.com © URA.RU

В тюменской полиции проводится проверка по факту смерти мужчины после допроса. Трагедия произошла 8 декабря, когда он был доставлен в городской отдел полиции №7. Оттуда его забрали врачи скорой помощи.

Летом 2017 года тюменца избили несколько неизвестных. Его жена после обращения в полицию заявила, что правоохранители бездействуют. А 8 декабря в дом к пострадавшему пришли двое сотрудников полиции и потребовали немедленно проехать с ними в участок. Вдова потерпевшего Елена Поленова говорит, что мужу нездоровилось (в полиции говорят, что он был сильно пьян), но полицейские все равно забрали его с собой, пишет портал «Вслух.ру»

Мужчина несколько часов провел в отделении, откуда его забрали врачи. По словам вдовы, в «скорой» ей сообщили, что ее муж уже был без сознания, когда они его забирали. «Я позвонила участковому, и он мне сказал, что на допросе мужу стало плохо, полицейские нашатырем привели его в чувство, вызвали „скорую“ и отправили в больницу. Участковый даже несколько раз это повторил, как будто настаивал. А в „скорой“ мне сказали, что муж уже был в коме, не приходил в себя», — рассказывает Поленова.

На следующий день мужчина умер в реанимационном отделении больницы. Официальная причина смерти — кровоизлияние с прорывом в желудочки головного мозга, контакт с тупым предметом: так сказано в справке о смерти.

По данному факту СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Иван Антонов
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