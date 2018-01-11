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11 января 2018
10 января 2018
20:09  11 января 2018 0

Тюменские следователи изучат внезапную смерть старика в поликлинике

Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, регистратура, медицина, ольница, больница, поликлиника
74-летний мужчина умер в тюменской поликлиникеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени началась проверка по факту смерти 74-летнего мужчины, который пришел в поликлинику №13 на прием к терапевту, сообщили «URA.RU» в региональном СКР. Мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, даже не успев снять верхнюю одежду.

Сколько времени тюменцу пришлось провести в очереди в регистратуру, в местном департаменте здравоохранения не уточняют. По словам пресс-секретаря ведомства, врачи поликлиники сразу же стали оказывать мужчине первую помощь и вызвали «Скорую», которая констатировала смерть пенсионера. Ранее ему уже пришлось перенести два инфаркта, добавили «URA.RU» в департаменте.

Следователи уже начали опрашивать медперсонал и очевидцев, также планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти пенсионера.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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