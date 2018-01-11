В Тюмени началась проверка по факту смерти 74-летнего мужчины, который пришел в поликлинику №13 на прием к терапевту, сообщили «URA.RU» в региональном СКР. Мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, даже не успев снять верхнюю одежду.
Сколько времени тюменцу пришлось провести в очереди в регистратуру, в местном департаменте здравоохранения не уточняют. По словам пресс-секретаря ведомства, врачи поликлиники сразу же стали оказывать мужчине первую помощь и вызвали «Скорую», которая констатировала смерть пенсионера. Ранее ему уже пришлось перенести два инфаркта, добавили «URA.RU» в департаменте.
Следователи уже начали опрашивать медперсонал и очевидцев, также планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти пенсионера.