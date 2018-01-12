Из-за оптимизации Сбербанка тысячи тюменцев рискуют остаться без денег

13:32 12 января 2018 0

Пожилые люди не хотят ездить за пенсией в райцентр Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители села Вагай Омутинского района Тюменской области опасаются, что их оставят без отделения Сбербанка. В соцсетях появилась информация, что активисты уже написали обращение губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву с просьбой о помощи. Под ним подписались 600 селян.

По данным из открытых источников, в Вагайском сельском поселении проживают около 4 тысяч человек. На официальном сайте ПАО Сбербанк в информации о филиальной сети по состоянию на 11 января в селе Вагай указано одно отделение по улице Ленина. Жители боятся, что, если офис закроют из-за нерентабельности, им придется ездить в ближайший банк за 30 километров от дома.

Активисты считают, что подобная оптимизация — это издевательство над людьми.

Аппарат губернатора Тюменской области уже занимается изучением вопроса Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Основной контингент банка — это пожилые люди, которые не умеют пользоваться банкоматами и не в состоянии добраться до отделения Сбербанка, расположенного в районном центре», — пишут они в паблике «ЧС Тюмень».

Вагайский филиал, по утверждениям жителей, пользуется спросом: здесь открывают карты, получают пенсию, платят налоги и коммуналку. Оформлением и выдачей кредитов отделение не занимается.

В пресс-службе Якушева подтвердили, что в отдел письменных обращений аппарата губернатора письмо по поводу ситуации с вагайским филиалом Сбербанка поступило еще 9 января. Сейчас оно находится на рассмотрении.

В пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка опровергли информацию о возможном закрытии отделения. По их информации, филиал из-за снижения клиентопотока просто перейдет на трехдневную рабочую неделю.

«Сбербанк проводит постоянную работу по модернизации и оптимизации бизнес-процессов. В зависимости от масштаба офиса, технического состояния помещения и количества обслуживаемых клиентов применяются различные меры по управлению филиальной сетью. Отделение банка в селе Вагай Омутинского района работает по следующему графику: вторник, среда — с 8:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00), суббота — с 9:00 до 12:30. Закрытие данного офиса не планируется», — сообщили «URA.RU» в банке.