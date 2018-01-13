Экс-участница «Дома-2», а ныне светская львица Виктория Боня была замечена в одном из ресторанов за ужином с 30-летним бельгийским футболистом Маруаном Феллайни, полузащитником команды «Манчестер Юнайтед». Сама она не раз намекала на то, что у нее появился новый возлюбленный, который дарит дорогие подарки ее дочери и является настоящим «совершенством».
Боню и Феллайни сняли за ужином, пара о чем-то увлеченно беседует, не обращая внимания на окружающих. По мнению поклонников спортсмена, он прекрасно смотрится вместе с красавицей из России. Сами звезды никак не комментируют домыслы общественности, сообщает издание StarHit.
О расставании с гражданским мужем, сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Боня объявила весной прошлого года. После развода звезда «Дома-2» на какое-то время перестала следить за собой и поправилась. Однако уже в ноябре Боня сообщила своим подписчикам, что «без ума от своей второй половинки», но называть имя избранника не стала.