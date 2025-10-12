Конфликт на Украине привел к ослаблению НАТО, вопреки первоначальным расчетам Запада на укрепление альянса. Надежды на то, что противостояние сплотит ЕС и США, не оправдались, и вместо этого появились признаки серьезного ослабления блока. Об этом заявил экс-помощник главы Пентагона Час Фриман.
«У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал Фриман в эфире одного из YouTube-каналов.
Фриман также добавил, что сегодняшняя позиция США трактуется по-разному. По его словам, одни считают, что Вашингтон хочет нового разделения труда, при котором Европа должна взять на себя сдерживание России, а другие предполагают, что президент США Дональд Трамп намерен полностью вывести страну из альянса. По мнению экс-чиновника, внешняя политика ЕС сводится к попыткам заставить Москву следовать указаниям Запада. В тексте также упоминается, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, но заявляла о готовности к диалогу на равноправной основе.
Ранее американское издание American Thinker отмечало, что Россия с начала конфликта на Украине неоднократно предупреждала Запад о последствиях расширения НАТО к своим границам и требовала учитывать свои озабоченности в сфере безопасности. Москва подчеркивала готовность к диалогу с альянсом только на равноправной основе и выступала против дальнейшей милитаризации Европы.
