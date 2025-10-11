11 октября 2025

В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Смоленском регионе
Фото:

В Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Для отражения угрозы работают системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. 

«Уважаемые смоляне, в Смоленской области опасность атаки БПЛА. Для отражения атаки дронов работают системы ПВО министерства обороны России», — написал Анохин в своем telegram-канале. Кроме того, глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать на фото и видео действия сил противовоздушной обороны.

Ранее, в ночь на 11 октября, силы противовоздушной обороны уже отражали атаку 12 беспилотников в Смоленской области. Тогда, по словам губернатора Василия Анохина, жертв и повреждений объектов критической инфраструктуры удалось избежать, а жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и сообщать о находках по номеру 112.

