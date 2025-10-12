Депутат Нилов: цифровой рубль не коснется пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опасения пенсионеров о переводе пенсий в цифровой рубль не обоснованы
Опасения пенсионеров о переводе пенсий в цифровой рубль не обоснованы Фото:

Российские пенсионеры сохранят традиционные способы получения пенсий — наличными или на банковскую карту, обязательного перевода выплат в цифровой рубль не планируется. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Их нужно успокоить, все будет нормально. <...> Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — заявил Нилов в интервью с ТАСС.

Председатель комитета уточнил, что все выплаты пенсионерам будут осуществляться в полном объеме, с учетом индексации, и в том виде, который удобен получателям. Он также добавил, что пока выплаты в цифровых рублях проходят в рамках экспериментальных процессов, и никаких масштабных или резких изменений в системе пенсионных выплат не планируется.

Ранее для российских пенсионеров предложили ввести федеральную социальную карту. По задумке, она должна позволить пенсионерам получать единые льготы в любом регионе страны, включая коммунальные и бесплатный проезд на общественном транспорте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские пенсионеры сохранят традиционные способы получения пенсий — наличными или на банковскую карту, обязательного перевода выплат в цифровой рубль не планируется. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Их нужно успокоить, все будет нормально. <...> Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — заявил Нилов в интервью с ТАСС. Председатель комитета уточнил, что все выплаты пенсионерам будут осуществляться в полном объеме, с учетом индексации, и в том виде, который удобен получателям. Он также добавил, что пока выплаты в цифровых рублях проходят в рамках экспериментальных процессов, и никаких масштабных или резких изменений в системе пенсионных выплат не планируется. Ранее для российских пенсионеров предложили ввести федеральную социальную карту. По задумке, она должна позволить пенсионерам получать единые льготы в любом регионе страны, включая коммунальные и бесплатный проезд на общественном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...