11 октября 2025

В Калифорнии рухнул вертолет, есть пострадавшие

Причины аварии пока выясняются
Вертолет потерпел крушение возле пляжа в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) 11 октября. Об этом сообщил телеканал KTLA.

Предварительно, в результате падения пострадали не менее пяти человек, включая двух находившихся на борту и троих, которые оказались на земле. «Три человека были госпитализированы после падения вертолета вдоль шоссе Pacific Coast Highway на пляже Хантингтон в субботу днем», — отмечает телеканал.

Это не первый случай крушения вертолета в Калифорнии за последнее время. Ранее, в марте 2024 года, санитарный вертолет потерпел крушение на трассе в Сакраменто, в результате чего три члена экипажа получили тяжелые ранения.

