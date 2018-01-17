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Главные новости Тюменской области
15:51  17 января 2018 0

В МЧС решили, что в сгоревшей тюменской многоэтажке можно жить

Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, дом после пожара, олимпийская улица
Дом обещают восстановить к концу годаФото: Екатерина Христозова © URA.RU
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Специалисты МЧС закончили обследование сгоревшего девятиэтажного дома в Тюмени на улице Олимпийской. После проверки конструкций они постановили, что в доме можно жить дальше.

Специалисты сделали вывод, что в ходе пожара нарушений конструкций здания не произошло. «Исследование показало, что с домом в дальнейшем можно работать», — отметил заместитель начальника МЧС по Тюменской области Андрей Михнович, его слова приводит портал 72.ru.

Как ранее писало «URA.RU», жилой дом, который был охвачен огнем с первого по седьмой этаж, на минувшей неделе обследовали уникальным комплексом «Струна». Выводы специалисты передали городским властям. На следующей неделе они приступят к разработке технического задания по проектированию. Предполагается, что монтажно-строительные работы должны завершиться до конца 2018 года, сообщил замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов.

«При разработке технического задания уделят внимание детальному обследованию всех конструкций. После того, как дом вновь введут в эксплуатацию, за ним будут наблюдать специалисты», — пообещал Перевалов.

Пожар в доме № 4 на улице Олимпийской вспыхнул вечером 8 января. Из дома эвакуировали 160 человек, один человек погиб, еще один обратился за помощью к медикам. Пока погорельцы проживают в гостинице «Колос», многие разместились у родственников и знакомых.

Нина Калинина
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