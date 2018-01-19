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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
13:29  19 января 2018 3

Уральцы искупались в проруби при 50 градусах мороза. ВИДЕО

Крещенские купания. Салехард, крещенские купания, купель
Ямальцы пришли на крещение, несмотря на сильные морозыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Праздник Крещения и омовение в освященных водах на Ямале начались, даже несмотря на трескучие морозы до 50 градусов ниже нуля. Представители МЧС обратились к населению с просьбой воздержаться от купаний, однако сотни ямальцев с самого утра уже успели окунуться в ледяные проруби.

Всего на Ямале освятили около 30 купелей. Во всех местах праздничного омовения дежурят спасатели и бригады скорой помощи. Но практика показывает, что они здесь скорее для подстраховки. За многие годы обращений к ним за помощью не поступало.

Настоящие крещенские морозы пришли в район Нового Уренгоя и Ноябрьска. Однако среди первых в купель в Ноябрьске окунулся глава администрации Алексей Романов. Следом за ним в воду вошли и его заместители, местные депутаты и партийные деятели.

А глава Салехарда Иван Кононенко, который в прошлые годы всегда был в числе первых купальщиков и радовал горожан размером золотого распятия на груди, в этом году купаться не стал. Причины его отсутствия на празднике в администрации не комментируют.

По предварительным данным, в ямальских городах и поселках в проруби окунулись уже несколько сотен человек. Наплыва желающих смыть грехи традиционно ожидают в обеденное время и в конце рабочего дня.

Вячеслав Егоров
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