Уральцы искупались в проруби при 50 градусах мороза. ВИДЕО

Праздник Крещения и омовение в освященных водах на Ямале начались, даже несмотря на трескучие морозы до 50 градусов ниже нуля. Представители МЧС обратились к населению с просьбой воздержаться от купаний, однако сотни ямальцев с самого утра уже успели окунуться в ледяные проруби.
Всего на Ямале освятили около 30 купелей. Во всех местах праздничного омовения дежурят спасатели и бригады скорой помощи. Но практика показывает, что они здесь скорее для подстраховки. За многие годы обращений к ним за помощью не поступало.
Настоящие крещенские морозы пришли в район Нового Уренгоя и Ноябрьска. Однако среди первых в купель в Ноябрьске окунулся глава администрации Алексей Романов. Следом за ним в воду вошли и его заместители, местные депутаты и партийные деятели.
А глава Салехарда Иван Кононенко, который в прошлые годы всегда был в числе первых купальщиков и радовал горожан размером золотого распятия на груди, в этом году купаться не стал. Причины его отсутствия на празднике в администрации не комментируют.
По предварительным данным, в ямальских городах и поселках в проруби окунулись уже несколько сотен человек. Наплыва желающих смыть грехи традиционно ожидают в обеденное время и в конце рабочего дня.