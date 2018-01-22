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Главные новости Тюменской области
16:16  22 января 2018 0

На квартиры для тюменских врачей и учителей выделят сотни миллионов рублей

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева итоговая за 2014 год. Тюмень, якушев владимир
Владимир Якушев: программа «квартира для бюджетника» доказала свою востребованностьФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области на жилье бюджетникам выделят 300 млн. рублей из региональной казны. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев, сообщает пресс-служба главы региона.

Речь идет о субсидиях на приобретение жилья в 2018 году по программе «квартира для бюджетника». Воспользоваться льготой смогут сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения в городах Тюмень и Тобольск. В областном бюджете на текущий год на эти цели предусмотрено более 300 млн. рублей.

Программа «Квартира для бюджетника» стартовала в Тюменской области в 2011 году. За семь лет 4322 работника бюджетной сферы смогли улучшить жилищные условия и решить свой квартирный вопрос. Как отметил Якушев, программа доказала свою востребованность.

Рита Теркина
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