В Тюменской области на жилье бюджетникам выделят 300 млн. рублей из региональной казны. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев, сообщает пресс-служба главы региона.
Речь идет о субсидиях на приобретение жилья в 2018 году по программе «квартира для бюджетника». Воспользоваться льготой смогут сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения в городах Тюмень и Тобольск. В областном бюджете на текущий год на эти цели предусмотрено более 300 млн. рублей.
Программа «Квартира для бюджетника» стартовала в Тюменской области в 2011 году. За семь лет 4322 работника бюджетной сферы смогли улучшить жилищные условия и решить свой квартирный вопрос. Как отметил Якушев, программа доказала свою востребованность.