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Главные новости Тюменской области
12:11  12 февраля 2018 13

В Тобольске собаки из приюта едят друг друга от голода. ФОТО

В Сеть попали страшные кадрыФото: «Криминальный Тобольск» «ВКонтакте»

На территории тобольской базы для содержания бездомных собак зафиксировали случай каннибализма. В Сети опубликовали кадры, на которых крупная дворняга поедает плоть щенка или собаки мелкой породы.

База находится на улице Луговой и принадлежит общественной зоозащитной организации «Пес и кот», которая занимается, в том числе, передержкой собак. По слухам, оголодавшие животные жрут друг друга. В комментарии, полученном группой «Криминальный Тобольск» «ВКонтакте» от представителя «Пса и кота», сказано, что вина лежит на хозяевах «лучших друзей человека». Якобы они не могут пристроить животное в приют и подкидывают бывших любимцев к агрессивным собакам, которые находятся на постоянном содержании на базе.

«На территории на постоянное содержание остаются достаточно агрессивные собаки, которые не подлежат выпуску. Любая мелкая собака, а тем более щенки подкинутые „добрыми людьми“ или оставленные в коробке под воротами, или замерзнут или будут сожраны другими собаками. Не вводите людей в заблуждение, не наводите панику. Собак от населения принимают при наличии свободных мест, но если мест нет, эти люди начинают подкидывать собак через забор и собака на цепи ее поймает и сожрет. Оставляют на морозе щенков, сторож утром находит их окоченевшие трупики», — опубликовали в соцсетях ответ представителя приюта.

В разговоре с «URA.RU» представитель приюта сообщила, что на территории действительно есть агрессивные собаки: «Такие собаки содержатся в закрытых вольерах, могут быть переданы новым владельцам для целей охраны. Никакой опасности для посетителей либо работников не представляют. <…> Они транспортируются строго в наморднике и (или) под обездвиживающими препаратами».

Также в приюте уверили, что псов кормят два раза в день крупами, мясными обрезками и сухим кормом, «плюс вкусняшки от населения». Представитель фонда заявила, что у них все щенки целы и невредимы, а фрагмент тела, который попал на кадры, был принесен псами с улицы. Как собаки из приюта проникают на улицу, агентству разъяснить не смогли.

Собака-убийца выглядит, как ни в чем не бывало
Фото: «Криминальный Тобольск» «ВКонтакте»

Семен Гринберг
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