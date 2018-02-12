К приезду Холманских в Салехарде прикрыли недострой в центре города. ФОТО

19:43 12 февраля 2018 0

Часть соборного комплекса обтянули баннером, чтобы скрыть непрезентабельный недострой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде недостроенный соборный комплекс на набережной реки Шайтанка обтянули баннером с нарисованным фасадом. Во многих городах подобные меры привычны, но в Салехарде к ним прибегли впервые, что и вызвало бурную реакцию горожан и жаркие обсуждения в социальных сетях.

Пользователи в соцсетях разразились морем ехидных подколок. «Фальшивая страна»; «К выборам готовятся»; «Вот так и мост построят через Обь построят», — комментируют горожане. Многие предположили, что в Салехарде просто ждут какого-то высокопоставленного гостя.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Салехарде ожидают визита полпреда президента в УрФО Игоря Холманских. Неофициальные источники подтвердили часть предположений — действительно, часть собора обтянули специально к приезду полпреда.

1/3 Фото из группы «В Салехарде» на «Facebook»

В Салехардской епархии также подтвердили, что сделано это было для эстетики. К тому же баннер защитит объект, строительство которого пока заморожено, от воздействия погоды и разрушений.

«Так мы полностью закрыли все двери и окна, чтобы на опасный строительный объект не могли проникнуть дети и молодежь, так называемые руферы, которые влезают на стройки и фотографируются, чтобы потом выложить фотографии в социальные сети», — пояснил корреспонденту Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.

Владыка также рассказал, что работы по строительству соборного комплекса не останавливаются. Стройка разделена на три этапа. В настоящий момент возводят непосредственно сам собор. Потом будет достроена православная гимназия, и в завершении духовно-просветительский центр. Последний и был закрыт баннером. Архиепископ поделился, что строительство собора уже близко к завершению. Собор двухуровневый: его нижний уровень хотели открыть для прихожан уже к пасхе, но из-за особенностей технологий строительства открытие перенесли, и первые службы там состоятся осенью 2018 года.

Напомним, строительство Соборного комплекса на берегу Шайтнаки началось в 2012 году. Несколько лет стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. В прошлом году правительство округа выделило миллиард рублей из регионального бюджета на возобновление стройки. На строительство направляют так же собранные пожертвования.