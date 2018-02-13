Популяция ценных пород белой рыбы на Ямале снижается. Запрет на вылов белорыбицы на всей Оби и работы по восполнению популяции муксуна пока не приносят ожидаемых плодов. Губернатор Дмитрий Кобылкин поручил организовать совещание профильных ведомств региона и силовых структур, чтобы приструнить черный рынок белорыбицы.
На отраслевом совещании в ямальском правительстве отметили, что необходимо принимать меры не только по ограничению вылова ценных пород, но и полностью запретить их продажу. Специалисты предлагают использовать лабораторные исследования, которые позволят отличить запрещенную обскую породу муксуна от енисейского или якутского, ловля которых разрешена.
«Рынок муксуна насыщен в Тюмени и Салехарде. Органам рыбоохраны и пограничникам не справиться с поставленной задачей, если не начнётся работа других органов в торговой сети», — цитирует агентство «Север-пресс» заместителя директора Госрыбцентра Владимира Крохалевского.
Отметим, что вылов муксуна на всей Оби запрещен уже несколько лет. При этом ценная рыба не исчезла из продажи. По-прежнему муксуна и нельму можно без особых усилий купить у местных рыбаков или даже в магазинах, где его выдают за экспорт из Канады. Подробнее о том, как устроен черный рынок белой рыбы на Ямале, «URA.RU» уже рассказывало ранее.