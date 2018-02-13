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Главные новости Ямала
17:00  13 февраля 2018 1

Кобылкин развязал войну с черным рынком белой рыбы. На Ямале запретят торговать муксуном и нельмой

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, ярмарка, север, янао, рыба, город надым
Мер по ограничению вылова ценных пород недостаточноФото: Анна Майорова © URA.RU

Популяция ценных пород белой рыбы на Ямале снижается. Запрет на вылов белорыбицы на всей Оби и работы по восполнению популяции муксуна пока не приносят ожидаемых плодов. Губернатор Дмитрий Кобылкин поручил организовать совещание профильных ведомств региона и силовых структур, чтобы приструнить черный рынок белорыбицы.

На отраслевом совещании в ямальском правительстве отметили, что необходимо принимать меры не только по ограничению вылова ценных пород, но и полностью запретить их продажу. Специалисты предлагают использовать лабораторные исследования, которые позволят отличить запрещенную обскую породу муксуна от енисейского или якутского, ловля которых разрешена.

«Рынок муксуна насыщен в Тюмени и Салехарде. Органам рыбоохраны и пограничникам не справиться с поставленной задачей, если не начнётся работа других органов в торговой сети», — цитирует агентство «Север-пресс» заместителя директора Госрыбцентра Владимира Крохалевского.

Отметим, что вылов муксуна на всей Оби запрещен уже несколько лет. При этом ценная рыба не исчезла из продажи. По-прежнему муксуна и нельму можно без особых усилий купить у местных рыбаков или даже в магазинах, где его выдают за экспорт из Канады. Подробнее о том, как устроен черный рынок белой рыбы на Ямале, «URA.RU» уже рассказывало ранее.

Вячеслав Егоров
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