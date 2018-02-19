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Главные новости Тюменской области
17:38  19 февраля 2018 5

Тюменский инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину через заднее окно, чтобы задержать пьяного угонщика. ВИДЕО

Инспектору ДПС пришлось с помощью пистолета разбить заднее стекло машиныФото: скриншот видео

Инспектор ДПС в Ишиме сумел задержать нетрезвого угонщика, запрыгнув в автомобиль нарушителя прямо во время движения. Для этого ему пришлось на ходу зацепиться за багажник машины и разбить заднее стекло.

Эпизод, похожий на сцену из боевика, произошел на улице К. Маркса в Ишиме 16 февраля, рассказали в Управлении Госавтоинспекции Тюменской области. В дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель «Рено Логан» в пьяном виде собрался сесть за руль. Когда автоинспекторы подъехали к месту и попытались проверить эту информацию, нарушитель резко рванул вперед. Лейтенант Максим Мамаев решил во что бы то ни стало задержать пьяного ишимца и зацепился за багажник машины, чтобы попасть в нее. Другого выхода не оставалось, так как так как ее задняя дверь была заблокирована. Его напарник Игорь Афонин преследовал автомобиль на патрульной машине. В итоге Мамаев на ходу разбил заднее стекло «Рено Логан» пистолетом, проник в салон и остановил нетрезвого нарушителя. «Нужно было действовать, чтобы остановить пьяного водителя, который мог принести вред окружающим людям, в том числе пешеходам», — объяснил свои действия Мамаев.

Как выяснилось позднее, задержанный был не только пьян, но еще и угнал «Рено» у пенсионера, который перевозил его на исправительные работы. Такое наказание было назначено 20-летнему ишимцу судом за кражу.

Дарья Корчак
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