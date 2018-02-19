22:25 19 февраля 2018 0

Пожарные в помещении обнаружили труп ФОТО: ГУ МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске вспыхнул жилой многоквартирный дом. В сгоревшем здании найден труп мужчины, его личность предстоит установить. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Без крова остались 15 человек.

Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, сообщение о возгорании деревянного двухэтажного дома по улице Изыскателей поступило на пульт спасателей 19 февраля в 18 часов 46 минут. На место прибыло 25 пожарных и 8 единиц техники. За полтора часа они ликвидировали огонь на площади 500 кв. м.

Из горящего дома эвакуировано 15 человек. Одного жильца с переломанной лодыжкой доставили в больницу. В сгоревшем здании нашли тело мужчины, причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, сообщает «Север-Пресс». Для погорельцев местные власти организовали автобусы, которые должны доставить оставшихся без крова людей в места временного размещения.