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22:25  19 февраля 2018 0

В Ноябрьске сгорел многоквартирный дом. В пожаре погиб мужчина. ФОТО, ВИДЕО

Пожарные в помещении обнаружили трупФОТО: ГУ МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске вспыхнул жилой многоквартирный дом. В сгоревшем здании найден труп мужчины, его личность предстоит установить. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Без крова остались 15 человек.

Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, сообщение о возгорании деревянного двухэтажного дома по улице Изыскателей поступило на пульт спасателей 19 февраля в 18 часов 46 минут. На место прибыло 25 пожарных и 8 единиц техники. За полтора часа они ликвидировали огонь на площади 500 кв. м.

Из горящего дома эвакуировано 15 человек. Одного жильца с переломанной лодыжкой доставили в больницу. В сгоревшем здании нашли тело мужчины, причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, сообщает «Север-Пресс». Для погорельцев местные власти организовали автобусы, которые должны доставить оставшихся без крова людей в места временного размещения.

Наталья Михалева
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