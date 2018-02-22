США выдвинули России условия отказа от ядерных ракет

06:14 22 февраля 2018 0

Американцы готовы отказаться от крылатых ракет, если Россия будет выполнять договор по разоружению Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки откажутся от размещения крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом в том случае, если Россия будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и прекратит «агрессивное поведение» по отношению к другим странам. Такое условие озвучил заместитель помощника главы Минобороны Роберт Суфер во время выступления в Вашингтоне на саммите по ядерному сдерживанию.

«Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать», — приводит РИА «Новости» слова Суфера, курирующего вопросы ядерной и ракетной оборонной политики.

Кроме того, военный чиновник выразил обеспокоенность тем, что Россия наращивает запасы нестратегического ядерного вооружения [порядка двух тысяч единиц], не исключив, что в действительности это число может быть больше, пишет «Газета.ru».