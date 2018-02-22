В тюменском филиале «Почты России» началось служебное расследование ситуации с разглашением персональных данных — оказалось, что извещения здесь печатали на обороте документов с адресами и номерами паспортов горожан. В пресс-службе УФПС Тюменской области филиале ФГУП «Почта России» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «это единичный случай».
Странное почтовое извещение получил один из жителей 2-го Заречного микрорайона Тюмени, пишет портал «Нашгород.ру». На обороте документа, присланного из 22 отделения «Почты России», оказались напечатаны фамилии и имена пятерых жительниц Тюмени — вместе с их паспортными данными, адресами и телефонами. Позже еще один житель Тюмени рассказал журналистам о том, что также получал подобное извещение в январе 2018 года — но уже из 16-го отделения «Почты России».
В пресс-службе УФПС Тюменской области филиале ФГУП «Почта России» корреспонденту «URA.RU» заявили, что «по данному факту проводится служебное расследование».
«В случае подтверждения фактов к сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Обращаем внимание, что это единичный случай», — подчеркнули в пресс-службе.