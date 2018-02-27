01:14 27 февраля 2018 3

Губернатору Кобылкину предстоят 4 непростых дня на юге округа Фото: Андрей Загумённов

В понедельник, 26 февраля, вертолет с представительной делегацией не смог вылететь из Салехарда в Губкинский, где должна была начаться программа посещений трех южных городов ЯНАО. Маршрут губернатора подкорректировала непредсказуемая ямальская погода.

Встреча губернатора с Сергеем Бурдыгиным, главой администрации Губкинского, на которой как ожидали наблюдатели могла решиться судьба его первого зама Романа Галкина, перенеслась, как минимум на неделю. Как и знакомство с недавно назначенным новым генеральным директором ООО «РН-Пурнефтегаз» Айдаром Габдулхаковым.

В программе мероприятий с губернатором в Губкинском значилась и встреча Дмитрия Кобылкина с финалистом Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» новоуренгойцем Алексеем Горпинченко, на которой должен был присутствовать мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз.

Но, как заверили в пресс-службе губернатора, программа мероприятий для Ноябрьска и Муравленко пройдет без изменений. Уже утром во вторник, 27 февраля, губернатор встретится с молодежью и активными участниками приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

После встречи с коллективом нефтесервисного предприятия «Римера-сервис», глава ЯНАО запланировал побеседовать с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым. На встрече, как считают наблюдатели, кроме подготовки к мартовским выборам, обсудят и насущный для муниципалитета кадровый вопрос. Напомним, что место первого заместителя главы администрации до сих пор остается вакантным после неожиданного ухода Александра Боткачика в начале этого года. Сегодня же Дмитрий Кобылкин планирует встретиться со своим полномочным представителем в Ноябрьске Павлом Дорониным и с врио генерального директора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Александром Шушаковым.

28 февраля утро губернатора в Ноябрьске начнется со сдачи анализа крови в Ноябрьской ЦГБ, после которой у Дмитрия Кобылкина намечена встреча с коллективом городской больницы.

Среду губернатор посвятит встречам с общественниками и коллективами «Газпром добыча Ноябрьск» и еще одной нефтесервисной компании, ноябрьского представительства компании «Новомет». Отдельно Дмитрий Кобылкин встретится с генеральным директором дочки Газпрома в Ноябрьске, депутатом ЗакСо ЯНАО Игорем Крутиковым.

Кроме сдачи анализа крови, Дмитрий Кобылкин удивит округ и посещением отдаленного Карамовского поста — транспортной развязки недалеко от границы округов ХМАО-Югра и ЯНАО, — единственной стационарной автодороги связывающей Ямал с «Большой землей». На Карамовском перекрестке установлено новейшее оборудование фотовидеофиксации нарушений ПДД и восстановлен проблемный пост ГИБДД. На этом же участке автодороги заметно ухудшение качества дорожного покрытия от приемлемого, от границы с ХМАО, до менее качественного полотна идущего вглубь территории ЯНАО.

Закончится визит губернатора в Ноябрьск презентациями социально-значимых проектов НКО ЯНАО и вручением грантов победителям. 1 и 2 марта губернатор Дмитрий Кобылкин будет работать в Муравленко. Подробнее о программе визита в еще один южный город нефтяников Ямала расскажет «URA.RU».