15:34 27 февраля 2018 3

Дом построен с множеством нарушений Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Печально известный долгострой Тюмени, расположенный в центре города на перекрестке улиц Ленина — Кирова, находится аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент. Об этом заявил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. Как он пояснил «URA.RU», по данному дому уже есть решение суда, в настоящее время проводится повторная экспертиза.

«При строительстве дома по ул. Ленина — Герцена застройщиком был допущен ряд серьезных нарушений — увеличена этажность, некачественно выполнены строительные работы, несущие способности фундамента не дают гарантий, что здание простоит долго. Этот дом трещит и довольно серьезно. Наша задача — как можно скорее приступить к его сносу», — заявил начальник управления строительства. В настоящее время Тюменским индустриальным университетом разрабатывается проектная документация по демонтажу здания. Ближе к концу весны проект будет готов. Сергей Шустов отметил, что работы обойдутся в 100 млн рублей. «Муниципалитету, скорее всего, будет предоставлена субсидия из областного бюджета на этот вид работ», — пояснил он.

Напомним, что застройщиком сразу двух многоэтажных недостроев в Тюмени являлась компания ООО «ПСК „Континент“». Оба здания, которые расположены по адресам ул. Герцена — Камышинская и ул. Ленина — Кирова, возводились с существенными нарушениями строительных норм. В 2007 году у компании не хватило средств, чтобы достроить их. В 2017 году было возбуждено уголовное дело против руководства ООО «ПСК „Континент“». Застройщика обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере.

Как пояснил Сергей Шустов, в настоящее время вопросы обманутых дольщиков данных домов решаются. Квартиры им предоставляет Тюменская домостроительная компания. Однако жилье они получают не в центре Тюмени, а в районе Московского тракта.