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16 марта 2018
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Главные новости Тюменской области
10:21  16 марта 2018 0

Уральский банк вошел в топ-30 кредиторов малого и среднего бизнеса

Здания. Тюмень, запсибкомбанк
Банк выдал МСБ займов на 9,2 млрд рублейФото: Николай Бастриков © URA.RU

Расположенный в Тюмени «Запсибкомбанк» вошел в тридцатку финансовых учреждений по размеру кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года. Исследование провело рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).

Один из крупнейших банков Уральского федерального округа — «Западно-Сибирский коммерческий банк» — занял 20-е место в топе-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ). На 1 января 2018 года кредитный портфель МСБ банка составил 9,2 млрд руб. «Качественное обслуживание корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов работы нашего банка, поэтому такая позиция „Запсибкомбанка“ в рейтинге „Эксперт РА“, на мой взгляд, вполне заслужена», — отметил директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.

Эксперты рейтингового агентства подчеркнули, что в первой половине прошлого года наблюдалось восстановление рынка: в целом кредитный портфель МСБ показал прирост в 10% и составил 4,9 трлн руб.

Виктор Жуков
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