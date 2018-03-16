Уральский банк вошел в топ-30 кредиторов малого и среднего бизнеса

Расположенный в Тюмени «Запсибкомбанк» вошел в тридцатку финансовых учреждений по размеру кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года. Исследование провело рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).
Один из крупнейших банков Уральского федерального округа — «Западно-Сибирский коммерческий банк» — занял 20-е место в топе-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ). На 1 января 2018 года кредитный портфель МСБ банка составил 9,2 млрд руб. «Качественное обслуживание корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов работы нашего банка, поэтому такая позиция „Запсибкомбанка“ в рейтинге „Эксперт РА“, на мой взгляд, вполне заслужена», — отметил директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.
Эксперты рейтингового агентства подчеркнули, что в первой половине прошлого года наблюдалось восстановление рынка: в целом кредитный портфель МСБ показал прирост в 10% и составил 4,9 трлн руб.