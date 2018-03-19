11:25 19 марта 2018 0

Этап Кубка мира по биатлону стартует в Тюмени 22 марта Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Интрига на тюменском этапе Кубка мира по биатлону сохраняется, несмотря на бойкот нескольких иностранных команд. Соревнования обещают быть зрелищными и интересными, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».

«Смешивать спорт и политику нельзя, — подчеркнул глава региона. — Например, украинские биатлонисты были вынуждены подчиниться той команде, которую они получили. Мы их понимаем, хотя чисто по спортивному у нас хорошие отношения».

Владимир Якушев напомнил, что основные лидеры мирового биатлона все же приедут в Тюмень, однако отказ нескольких команд участвовать в этапе Кубка мира все же будет заметен. «Отсутствие любого спортсмена это потеря, — подчеркнул губернатор. — Поэтому махнуть рукой и сказать, что мы ничего не потеряли, я не могу. Неучастие любого спортсмена это уже минус и это неправильно. Но — интрига сохранится, лидеры будут бороться за очки, у нас серьезная схватка за „Хрустальный глобус“ и в женском и мужской направлении, поэтому мне кажется, будет все достаточно интересно и красиво». Глава региона заверил, что обязательно будет присутствовать на соревнованиях.

Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. В докладе WADA российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга, после чего о бойкоте этапа заявили представители Чехии, США, Украины и Канады.