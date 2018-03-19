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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Курганской области
18:35  19 марта 2018 0

Зауральских аграриев мощно поддержат рублем. Сумма приближается к десятизначной

Сельхоз
Агропромышленный комплекс получит 814,6 млн рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области назвали суммы, которые направят на развитие сельского хозяйства, и объемы инвестиций в агропромышленный комплекс в этом году. В департаменте АПК также озвучили задачу, которая стоит перед аграриями в 2018-м.

Так, на поддержку сельхозпроизводителей выделят 814,6 млн рублей, из которых средства федерального бюджета — 630,6 млн, областного — 184 млн, сообщили в ведомстве. По информации на начало марта, аграрии уже получили 291,2 млн. В прошлом году эта сумма исчислялась 736,1 млн.

Инвестиционная программа в 2018-м включает 11 объектов, в которые вложат в общей сложности 5,2 млрд рублей. Годом ранее эта цифра была всего 358,9 миллиона. Как уточняют в департаменте, общая потребность в кредитах для аграриев на 2018 год составляет 2,5 миллиарда рублей. На данный момент выдано 411,5 млн льготных краткосрочных кредитов.

Перед сельхозпроизводителями в текущем сезоне поставили задачу сохранить посевные площади на уровне предыдущего года. Отметим, что ранее аграрии Курганской области столкнулись с трудностями реализации рекордного урожая зерна из-за падения цен и трудностей с его льготной транспортировкой по причине недостатка вагонов. Сельхозпроизводители надеются, что в будущем система льготных перевозок будет усовершенствована. Они также говорят и о росте цен на зерно, так как урожай на этот раз ожидается не таким обильным — помешает погода.

Вера Чернышева
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