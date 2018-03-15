В Зауралье придут первые вагоны с УВЗ для перевозки рекордного урожая зерна

13:12 15 марта 2018 0

Дмитрий Фролов (слева) и Сергей Пугин надеются, что это поможет реализовать зерно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представители компании «Кургансемена» отправились на «Уралвагонзавод», чтобы принять первую партию вагонов, изготовленных для перевозки зерна из Зауралья. Об этом на заседании аграрного комитета областной думы рассказал ее председатель Дмитрий Фролов, передает корреспондент «URA.RU».

Всего в Зауралье ждут 75 вагонов, которые должны решить проблему с дефицитом подвижного состава, который препятствует вывозу рекордного урожая. Сейчас зауральцы не могут в полной мере воспользоваться выделенной льготой по бесплатной перевозке 320 тысяч тонн зерна.

Построенные для курганцев вагоны показали президенту Владимиру Путину во время его визита в Свердловскую область Фото: kremlin.ru

По данным департамента АПК, с начала года из Курганской области отгружено около 25 тонн зерна. Минсельхоз уже согласовал отгрузку 33 тонн пшеницы, на стадии согласования находятся заявки еще на на 11 тонн. Руководитель департамента Сергей Пугин отметил, что от того, как область реализует представленную возможность, будет зависеть возможность получения подобных льгот в дальнейшем. Дмитрий Фролов добавил, что закупленные вагоны помогут решить и проблему с подвозом удобрений, с нехваткой которых столкнулись аграрии при подготовке к севу.

По словам директора департамента АПК, урожай в 2018 году по России в целом и по ряду других стран, производящих зерно, ожидается не такой богатый — погода будет неблагоприятной. Поэтому есть большая вероятность того, что цены на зерно пойдут вверх. Сергей Пугин добавил, что 18 регионов страны вышли с инициативой об отмене целевого показателя по объему площадей, засеянных зерновыми. По его мнению, справедливее учитывать общий объем обрабатываемых участков в регионе — тогда аграрии смогут выбирать, какую именно культуру им выгоднее посадить.