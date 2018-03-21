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21 марта 2018
20 марта 2018
10:59  21 марта 2018 0

Курганские сироты в 2018 году получили больше ста квартир

В службе судебных приставов остается еще порядка ста производствфото: пресс-служба УФССП по Курганской области

За первые месяцы 2018 года курганские сироты, имеющие на руках решение суда о предоставлении им жилья, получили 129 квартир. Столько производств этой категории завершили судебные приставы, еще 99 исполнительных производств находятся в работе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Для сравнения: за 2017 год судебным приставам удалось окончить 85 исполнительных производств данной категории, при том, что всего их было почти 300. В прошлом году специально для детей-сирот в муниципальную собственность было приобретено 116 квартир в Кургане. С начала 2018 года к этому числу добавилось 117 жилых помещений. Еще 16 квартир будут переданы в муниципальную собственность в ближайшее время.

«Из-за дефицита бюджетных средств для исполнения подобных судебных решений требуется достаточно длительное время, и судебным приставам приходится работать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, чтобы дети-сироты получили положенные им по закону квадратные метры», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Кургане сироты недовольны качеством жилья, которое им предоставили в ЖК «Рябиновый», а также о том, как неплательщики из категории детей-сирот разоряют управкомпании.

Анна Бояркина
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