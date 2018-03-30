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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
11:35  30 марта 2018 0

Ямальский пожарный, пострадавший при тушении дома в Уренгое, рассказал, как погиб его напарник

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
На чердаке горевшего здания оказалось слишком опасноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямальский спасатель, пострадавший при ликвидации возгорания в двухэтажном деревянном доме в поселке Уренгой 26 марта, рассказал, как именно погиб его напарник Александр Тищук. По словам раненого, из-за сложившихся условий воспламенилась одежда пожарных.

«Чердак — это сплошной сквозняк. Резкая тяга… Парень говорит, что он почувствовал себя очень гадко, попытался разыскать напарника, но ничего не вышло. Стала у него немного обгорать маска, шея, уши, ожоги у него там. И тихо-тихо, по рукаву он выбрался, спустился. Ребятам, напарникам, кто здесь работал, сказал, что Саша там. Они попытались его вытянуть рукавом. Не получилось. А залезть возможности уже не было — чердак уже взялся», — цитирует «Север Пресс» начальника отряда противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому району Дмитрия Гривцова.

Александр Тищук погиб 26 марта. Позже его останки были найдены в сгоревшем доме, который он тушил. Его напарник был госпитализирован с ожогами. Пожар в доме поселка Уренгой Пуровского района ликвидировали в течение шести часов. В тушении огня принимали участие несколько десятков человек и 14 единиц техники ППС ЯНАО, частной пожарной охраны и МЧС России.

Игорь Чукреев
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