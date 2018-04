21:46 02 апреля 2018 0

Камлание ямальского шамана — одна из фотографий, принесшая российскому фотографу мировую известность Фото: Алексей Сулоев

Работы, сделанные в 2017 году на Ямале известным российским фотографом Алексеем Сулоевым, выставлены в центре Лондона на фоне мэрии и Тауэрского моста. На фотографиях запечатлены коренные жители ямальской тундры в традиционных костюмах и праздничных нарядах в своей естественной среде обитания.

Фотографии Алексея Сулоева выставлены среди 140 работ финалистов именитого фотоконкурса Travel Photographer of the Year (2017 г.). Выставка под открытым небом на берегу Темзы открылась 30 марта и продлится до 29 апреля. Организаторы ожидают, что за это время работы увидят около полутора миллионов жителей и гостей столицы Великобритании. Ямальские работы принесли российскому фотохудожнику одну из премий в номинации New Talent Portfolio — DESTINATION.

Путешественник и пейзажный фотограф Алексей Сулоев — член Союза фотографов России с 2013 года, участник и неоднократный победитель международных и отечественных конкурсов. Фотохудожник побывал более чем в ста странах мира, где снимал пейзажи и людей. Основатель одной из самых посещаемых фотовыставок в России «МИР ГЛАЗАМИ РОССИЯН».

Фото: Алексей Сулоев

Фото: Алексей Сулоев

Фото: Алексей Сулоев

Фото: Алексей Сулоев