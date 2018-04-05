Уникальный вездеход для Арктики получил название «Ямал»

Компания из Санкт-Петербурга разработала уникальный вездеход на воздушной подушке. Он весит всего 1,2 тонны и при этом способен перевозить людей или грузы массой до тонны. Он неприхотлив в эксплуатации и пригоден к работе на любых поверхностях. Вездеход назвали «Ямал-730».
Производитель отметил, что они уже поставили один из таких вездеходов в Пермский край. Их машины будут использовать для патрулирования в Ленинградской области. Сейчас они готовят несколько вездеходов для поставки в Китай. Заказов на поставку этой техники на Ямал у них пока нет. А назвали его в честь арктического региона, потому что вездеход приспособлен как раз к работе в таких условиях.
«Он может передвигаться практически по любой поверхности, по земле, по воде, по болотам. С успехом преодолевает ледяные торосы. В общем способен работать круглый год в самых суровых условиях, как на Ямале», — рассказал Сергей Атрощенко, зам директора конструкторского бюро «Нептун».
Отметим, что вездеходы на воздушных подушках на Ямале используются постоянно. В период межсезонья на них перевозят людей и грузы. Так, например, весной и осенью вездеходы на воздушных подушках — это единственная возможность перебраться через Обь в районе Салехарда.