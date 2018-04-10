Либерал-демократы Ямала сменили своего представителя в окружном Избиркоме

В Избирательной комиссии Ямала перестановки. Новым членом Избиркома с правом решающего голоса стал руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Кобылкин. Кузнецов сменил на посту своего однопартийца Ерлана Оспанова, который сложил полномочия по собственному желанию в начале апреля.
В официальном сообщении ямальской ЛДПР говорится, что назначение Кузнецова в Избирком — это «качественно новый уровень подготовки к выборам любого уровня».
Неофициально источники говорят, что это продолжение кадровой партийной ротации, начавшейся из-за провала партии на выборах президента. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на Ямале проиграл представителю КПРФ Павлу Грудинину вопреки прогнозам экспертов. Отрыв составил всего 78 голосов.
Напомним, ранее с поста регионального координатора ушел Александр Голубенко. Временно его обязанности исполняет Денис Садовников. Ожидается, что именно Садовников будет назначен новым координатором ЛДПР на Ямале уже в ближайшие дни. Сразу после этого назначения партийцы ждут очередной перестановки руководящей верхушки, но уже на уровне муниципалитетов.