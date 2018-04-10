{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
16:54  10 апреля 2018 0

Новости «URA.RU» работают! В Тюмени разберутся с нотариусом, которая заставила клиентов мыть унитаз

Надежда Абрамкина отказалась приносить извинения своим клиентамФото: скриншот из ролика
новость из сюжета:
Новости "URA.RU" работают!
все новости сюжета

Депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев направил в адрес регионального подразделения Министерства юстиции РФ жалобу на местного нотариуса Надежду Абрамкину, заставившую своих клиентов чистить унитаз. Член городского собрания считает, что женщина повела себя по-хамски. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил «URA.RU» сам Тулебаев.

«Посмотрел видео в статье про нотариуса на „URA.RU“. Считаю возмутительным поведение нотариуса Н. Абрамкиной в отношении граждан. Я и мои знакомые часто сталкиваемся с порой хамским отношением со стороны некоторых нотариусов. В связи с этим, отправляю запрос в контролирующие органы», — написал на своей странице в Facebook депутат.

В разговоре с агентством Мурат Тулебаев также выразил надежду, что произошедший инцидент в случае должной реакции контролирующих органов станет уроком для коллег Абрамкиной. «Некоторые нотариусы возомнили себя небожителями, не понимая того, что они зарабатывают хорошие деньги именно благодаря жителям», — комментирует собеседник агентства.

Ранее в Федеральной нотариальной палате России заявили, что в отношении Абрамкиной возбуждено дисциплинарное производство. Конфликт возник 7 апреля. Нотариус Надежда Абрамкина начала ругаться с посетителями из-за девушки, которая воспользовалась туалетом в здание конторы. Женщина, выкрикивая фразу «Я после вас не сяду!», требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз. В противном случае Абрамкина угрожала отменить прием. Когда нотариусу предложили принести извинения, она это сделать отказалась.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров