Депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев направил в адрес регионального подразделения Министерства юстиции РФ жалобу на местного нотариуса Надежду Абрамкину, заставившую своих клиентов чистить унитаз. Член городского собрания считает, что женщина повела себя по-хамски. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил «URA.RU» сам Тулебаев.
«Посмотрел видео в статье про нотариуса на „URA.RU“. Считаю возмутительным поведение нотариуса Н. Абрамкиной в отношении граждан. Я и мои знакомые часто сталкиваемся с порой хамским отношением со стороны некоторых нотариусов. В связи с этим, отправляю запрос в контролирующие органы», — написал на своей странице в Facebook депутат.
В разговоре с агентством Мурат Тулебаев также выразил надежду, что произошедший инцидент в случае должной реакции контролирующих органов станет уроком для коллег Абрамкиной. «Некоторые нотариусы возомнили себя небожителями, не понимая того, что они зарабатывают хорошие деньги именно благодаря жителям», — комментирует собеседник агентства.
Ранее в Федеральной нотариальной палате России заявили, что в отношении Абрамкиной возбуждено дисциплинарное производство. Конфликт возник 7 апреля. Нотариус Надежда Абрамкина начала ругаться с посетителями из-за девушки, которая воспользовалась туалетом в здание конторы. Женщина, выкрикивая фразу «Я после вас не сяду!», требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз. В противном случае Абрамкина угрожала отменить прием. Когда нотариусу предложили принести извинения, она это сделать отказалась.