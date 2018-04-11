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Главные новости Тюменской области
11:54  11 апреля 2018 0

В будке на тающем льду в Тюмени живет собака на привязи. МЧС уже вмешалось. ФОТО

Лед постепенно тает, жизнь животного в опасностиФото: группа «Тюмень», «ВКонтакте»

Жителей Тюмени взволновало месторасположение собачьей будки, которая стоит на льду возле пришвартованных пароходов «Тюмень-2». Собака, которая сидит на привязи, не сможет спастись, если лед провалится, рассказала одна из местных жительниц, разместив в группе «Тюмень» во «ВКонтакте» пост.

«Живет и охраняет добро человеческое. На льду. Ест, спит, справляет нужду и все на льду. Сегодня утром подмерзло, но солнце припекает и лед вот-вот растает. Собака привязана, сидит внутри. На звонок по указанному на катере телефону о необходимости подумать о судьбе живой души, сонная девушка ответила: 'Мы подумаем'», — написала автор публикации.

Пользователи соцсети возмутились безответственным отношением к животным. «Пусть ставят будку на платформу катера, какие проблемы? Или они хотят посмотреть, как она тонет в будке? „Герасим и Муму“?», «Тура вот-вот вскроется, рыбаки уже купаться начали. Собачку спасать надо», «Чем сторожевая собака отличается от домашней? Она в первую очередь живая!», «Что эта собака там может охранять?», «В будках живут, но туда и сено кладут, а здесь лапы все время в мокром снегу и воде. Простынет, так явно лечить не станут», — прокомментировали подписчики группы.

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту «URA.RU» сообщили, что собаку уже переместили вместе с будкой на берег. Ранее «URA.RU» сообщало, что вахтовики на Ямале спасли щенка, который застрял в сугробе. Животное вмерзло шерстью в слежавшийся снег и не могло освободиться самостоятельно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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