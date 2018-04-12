Ямальская авиакомпания будет бесплатно возить ветеранов

На майские праздники ветераны получат традиционную скидку
Авиакомпания «Ямал» объявила о скидке в 100% для нескольких категорий пенсионеров. Действовать она будет в течение майских праздников на всех рейсах оператора внутри страны.
Летать бесплатно с 1 по 14 мая смогут: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также приравненные к этим категориям, сообщает пресс-служба авиакомпании. Билеты со скидкой можно будет приобрести начиная с 12 апреля. Скидка распространяется и на одно лицо, сопровождающее ветерана.
Стоит отметить, что акция является регулярной. В прошлые годы авиакомпания тоже предоставляла ветеранам бесплатные билеты на праздники.