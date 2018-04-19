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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:01  19 апреля 2018 0

Ракета «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с Байконура

Роскосмос, ракета, пуск ракеты, космодром
Ракета стартовала в 1:12 по московскому времениФото: Роскосмос

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 19 апреля.

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома «Байконур», — приводит сообщение оборонного ведомства телеканал RT. Известно, что ракета стартовала в 1:12 по московскому времени.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», все предстартовые операции на космодроме прошли в штатном режиме. Через 10 минут после запуска головная часть «Протона-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Напомним, что 28 ноября 2017 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» завершился неудачей. Разгонный блок вместе с 19 спутниками, которые он должен был доставить на орбиту, упал в Атлантический океан. По мнению протодиакона Андрея Кураева, неудачный запуск произошел по вине Епископа Лукиана, освящавшего ракету, напоминает «Национальная службой новостей».

Сергей Макеев
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