Ракета «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 19 апреля.
«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома «Байконур», — приводит сообщение оборонного ведомства телеканал RT. Известно, что ракета стартовала в 1:12 по московскому времени.
Как уточняет «Федеральное агентство новостей», все предстартовые операции на космодроме прошли в штатном режиме. Через 10 минут после запуска головная часть «Протона-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.
Напомним, что 28 ноября 2017 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» завершился неудачей. Разгонный блок вместе с 19 спутниками, которые он должен был доставить на орбиту, упал в Атлантический океан. По мнению протодиакона Андрея Кураева, неудачный запуск произошел по вине Епископа Лукиана, освящавшего ракету, напоминает «Национальная службой новостей».