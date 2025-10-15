Слуцкий предложил создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая система позволит сделать тарифы прозрачнее, полагает политик
Единая система позволит сделать тарифы прозрачнее, полагает политик Фото:

В России необходимо создать единую систему публичной проверки тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы каждый гражданин мог видеть, за что он платит и как расходуются средства. Об этом 14 октября сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам политика, подобная инициатива позволит повысить прозрачность в сфере ЖКХ и обеспечить справедливое распределение средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры.

«Требуется единая система публичной проверки тарифов (ЖКХ), где любой гражданин сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги. Средства федеральных и региональных программ модернизации должны идти только на замену труб, обновление котельных и ремонт сетей, а не на машины и премии владельцев ресурсоснабжающих организаций», — заявил лидер ЛДПР, его заявление приводит РИА Новости

Парламентарий сослался на официальные данные Росстата, согласно которым в ряде регионов страны расходы на коммунальные услуги достигают 20% семейного бюджета, а для малообеспеченных граждан эта доля вырастает до трети всех расходов. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР намерена добиваться установления обоснованных государственных тарифов, прозрачного расчета платежей и гарантий теплоснабжения для всех жителей. Партия считает недопустимым, чтобы россияне переплачивали за услуги из-за неэффективного управления или корысти отдельных компаний.

В ЛДПР добавили, что создание новой системы также будет способствовать снижению социальной напряженности и росту доверия к власти. По мнению представителей партии, доступ к открытой информации по тарифам позволит выявлять и устранять случаи необоснованного завышения стоимости услуг, а также повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед обществом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо создать единую систему публичной проверки тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы каждый гражданин мог видеть, за что он платит и как расходуются средства. Об этом 14 октября сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам политика, подобная инициатива позволит повысить прозрачность в сфере ЖКХ и обеспечить справедливое распределение средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры. «Требуется единая система публичной проверки тарифов (ЖКХ), где любой гражданин сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги. Средства федеральных и региональных программ модернизации должны идти только на замену труб, обновление котельных и ремонт сетей, а не на машины и премии владельцев ресурсоснабжающих организаций», — заявил лидер ЛДПР, его заявление приводит РИА Новости Парламентарий сослался на официальные данные Росстата, согласно которым в ряде регионов страны расходы на коммунальные услуги достигают 20% семейного бюджета, а для малообеспеченных граждан эта доля вырастает до трети всех расходов. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР намерена добиваться установления обоснованных государственных тарифов, прозрачного расчета платежей и гарантий теплоснабжения для всех жителей. Партия считает недопустимым, чтобы россияне переплачивали за услуги из-за неэффективного управления или корысти отдельных компаний. В ЛДПР добавили, что создание новой системы также будет способствовать снижению социальной напряженности и росту доверия к власти. По мнению представителей партии, доступ к открытой информации по тарифам позволит выявлять и устранять случаи необоснованного завышения стоимости услуг, а также повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед обществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...