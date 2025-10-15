Слуцкий предложил создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ

В России необходимо создать единую систему публичной проверки тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы каждый гражданин мог видеть, за что он платит и как расходуются средства. Об этом 14 октября сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам политика, подобная инициатива позволит повысить прозрачность в сфере ЖКХ и обеспечить справедливое распределение средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры.
«Требуется единая система публичной проверки тарифов (ЖКХ), где любой гражданин сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги. Средства федеральных и региональных программ модернизации должны идти только на замену труб, обновление котельных и ремонт сетей, а не на машины и премии владельцев ресурсоснабжающих организаций», — заявил лидер ЛДПР, его заявление приводит РИА Новости
Парламентарий сослался на официальные данные Росстата, согласно которым в ряде регионов страны расходы на коммунальные услуги достигают 20% семейного бюджета, а для малообеспеченных граждан эта доля вырастает до трети всех расходов. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР намерена добиваться установления обоснованных государственных тарифов, прозрачного расчета платежей и гарантий теплоснабжения для всех жителей. Партия считает недопустимым, чтобы россияне переплачивали за услуги из-за неэффективного управления или корысти отдельных компаний.
В ЛДПР добавили, что создание новой системы также будет способствовать снижению социальной напряженности и росту доверия к власти. По мнению представителей партии, доступ к открытой информации по тарифам позволит выявлять и устранять случаи необоснованного завышения стоимости услуг, а также повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед обществом.
