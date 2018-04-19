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Главные новости Ямала
16:09  19 апреля 2018 0

Кобылкин отправит мэров «тушить пожары», если они уступят американцам в Арктике

Всероссийский конкурс управленцев
Губернатор Кобылкин призвал ямальских мэров работать, чтобы не проиграть Арктику американцамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел очередной совет глав муниципалитетов Ямала. В этот раз обошлось без длинных официальных отчетов. Губернатор спрашивал с мэров коротко и по существу, почему не решаются те или иные проблемы.

В повестке встречи был ряд важных для региона вопросов. Это и решение проблем с бродячими животными, и уже начавшаяся вакцинация оленей от сибирской язвы. Среди приоритетных тем — грядущий пожароопасный сезон. Практически по всем этим направлениям обнаружены проблемы, которые связаны с недоработкой чиновников, халатным отношением и невнимательностью.

«Вы понимаете всю ответственность свою? Вся возня в мире, которая происходит, идет из-за арктических широт. Вы понимаете, что там дальше может произойти? Сейчас условия нашей стране выставляют, предлагают делиться ресурсами в Арктике, и тогда они будут смотреть, как дальше с Россией разговаривать. Из-за Северного морского пути, чтобы он стал международным, чтобы там ходили американские суда спокойно и чувствовали себя хорошо. И все эти мелочи — это все в общую копилку. Вы давайте работать-то начинайте уже», — на повышенных тонах обратился губернатор к главам. И пригрозил: «Иначе всех летом выгоню в рабочей форме пожары тушить».

Вячеслав Егоров
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