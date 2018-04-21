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Главные новости Тюменской области
09:38  21 апреля 2018 0

«Скорая» застряла в тюменской грязи. «Асфальт только по документам». ФОТО

Машину толкали вчетверомФото: паблик «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»

Машина скорой медицинской помощи застряла на бездорожье под Тюменью. Врачебную «ГАЗель» из весенней слякоти доставали четверо мужчин.

«Исетской район, село Шорохово, 50 км от Тюмени. Наши дни», — подписали фотографии в паблике «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Подписчики сообщества не остались равнодушными. «Прокладку между рулем и сиденьем менять надо. На фото „пятнашка“ стоит, она же смогла проехать», — выразил недовольство водителем один из комментаторов. «У Алексея вон водитель плохой, а дорога хорошая, он видимо привык уже в таких „дорогах“ плавать», — ответили ему.

Большинство комментаторов негативно оценили качество областных дорог. «Позор», «Печально. Лишь бы человек, нуждающийся в помощи, остался жив и здоров», «У нас сегодня в Карабаше так же „скорая“ ехала», «Асфальт только по документам везде и во всех других поселках», — пишут тюменцы.

Фото: «Типичная Тюмень»

Досталось и авторам публикации: «А автор вместо того чтобы помочь, решил достать свой телефон и поснимать…так ведь проще, и штаны не запачкаешь…люди помогают, а я буду снимать и выкладывать новости „ВКонтакте“».

«URA.RU» не удалось оперативно дозвониться до администрации Шороховского сельского поселения, чтобы получить комментарий по состоянию дорожной сети населенного пункта.

Семен Гринберг
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