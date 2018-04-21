Машина скорой медицинской помощи застряла на бездорожье под Тюменью. Врачебную «ГАЗель» из весенней слякоти доставали четверо мужчин.
«Исетской район, село Шорохово, 50 км от Тюмени. Наши дни», — подписали фотографии в паблике «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Подписчики сообщества не остались равнодушными. «Прокладку между рулем и сиденьем менять надо. На фото „пятнашка“ стоит, она же смогла проехать», — выразил недовольство водителем один из комментаторов. «У Алексея вон водитель плохой, а дорога хорошая, он видимо привык уже в таких „дорогах“ плавать», — ответили ему.
Большинство комментаторов негативно оценили качество областных дорог. «Позор», «Печально. Лишь бы человек, нуждающийся в помощи, остался жив и здоров», «У нас сегодня в Карабаше так же „скорая“ ехала», «Асфальт только по документам везде и во всех других поселках», — пишут тюменцы.
Досталось и авторам публикации: «А автор вместо того чтобы помочь, решил достать свой телефон и поснимать…так ведь проще, и штаны не запачкаешь…люди помогают, а я буду снимать и выкладывать новости „ВКонтакте“».
«URA.RU» не удалось оперативно дозвониться до администрации Шороховского сельского поселения, чтобы получить комментарий по состоянию дорожной сети населенного пункта.