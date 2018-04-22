Google «рухнул» после сообщений о блокировке поисковой системы Роскомнадзором

03:12 22 апреля 2018 0

Порядка 70% пользователей Google не могут зайти на сайт поисковой системы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь на 22 апреля пользователи сразу нескольких регионов России сообщили о сбоях в работе поисковой системы. Сообщения о «рухнувшем» сайте появились в социальных сетях, а также на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

По данным сервиса, около 70% пользователей не могут открыть сайт Google, еще 30% испытывают проблемы при входе в свои аккаунты. Эту информацию подтверждают и оставленные ими комментарии. Причем, по словам пользователей, сбои наблюдаются уже на протяжении двух-трех дней. Чаще всего с этой проблемой столкнулись жители Красноярска, Казани, Ижевска, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Харькова.

Ранее, напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке технического домена Google. На 11 апреля ведомство заблокировало порядка 300 доменов поисковой системы, которые использовали заблокированное в России приложение Zello.