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10:06  24 апреля 2018 0

На Ямале запустили инновационную котельную

Современное оборудование позволит минимизировать выбросы в атмосферуФото: пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго»

В городе Тарко-Сале в ЯНАО запустили новую котельную. Производственная мощность отопительного сооружения — 12 Мвт. Котельная будет отапливать жилые дома, детские сады, предприятия и магазины, находящиеся на территории микрорайона Труда, улиц Авиаторов, Ленина и Лесной.

Ранее теплоснабжение потребителей этого района производилось от котельной, введенной в эксплуатацию еще в 1981 году, сообщает пресс-служба «Ямалкоммунэнерго». Работа устаревшего оборудования не позволяла в полной мере обеспечивать надежное теплоснабжение города. Кроме того, котельная производила предельно допустимое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что отрицательно сказывалось на экологии города.

Новая котельная оснащена современным технологичным оборудованием и рассчитана на длительную эксплуатацию. Процесс эксплуатации котельной максимально автоматизирован — она работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Современное оборудование позволит минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Новый объект в Тарко-Сале построен в рамках инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Администрация района в ближайшие пять лет планирует возвести новые котельные в Пурпе и Сывдорме.

Павел Маркуш
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