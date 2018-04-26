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23 апреля 2018
13:54  26 апреля 2018 0

Полпред Холманских и губернаторы Урала собрались на Ямале

Игорь Холманских. Тюмень., холманских игорь, славим человека труда
Игорь Холманских наградит финалистов конкурса «Славим человека труда» в Новом УренгоеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В среду, 26 апреля, в Новом Уренгое пройдет награждение победителей и призеров финального этапа конкурса «Славим человека труда». На торжестве будут полпред президента в УрФО Игорь Холманских, а также губернаторы Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Наталья Комарова (ХМАО), Алексей Кокорин (Курганская область) и Борис Дубровский (Челябинская область).

Всего на торжестве ждут более 70 победителей и призеров конкурса со всех регионов большого Урала. Среди награждаемых: фельдшеры скорой медицинской помощи, сварщики, водители погрузчиков и автослесари, лаборанты, обвальщики мяса, пожарные, мехатроники, технологи-машиностроители, электроэнергетики, конструкторы, сварщики, а также мастера по художественной обработке кости и дерева, изготовлению традиционной куклы.

У ямальского губернатора Кобылкина в Новом Уренгое, помимо торжеств, должны состоятся и рабочие встречи. Ожидается, что глава региона обсудит с местной властью подготовку к весеннему паводку и работу по предотвращению потопления территорий во время разлива рек.

Вячеслав Егоров
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