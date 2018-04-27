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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
16:06  27 апреля 2018 0

В Тюмени пытаются снять мэра с должности. Следующий шаг — за прокурором

Совещание по нацполитике Холманских Магомедов Челябинск, моор александр
Александра Моора заподозрили в конфликте интересов между постом мэра и работой в «Единой России»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы в городскую думу Тюмени 2018 год
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Гражданский активист из Тюмени Юрий Рябцев требует отставки главы администрации города Александра Моора. Горожанин считает, что градоначальник нарушил свои должностные инструкции, так как принимал в рабочее время участие в деятельности партии «Единая Россия». Рябцев отослал жалобу в прокуратуру, где попросил надзорное ведомство направить в адрес мэрии соответствующее представление. Копия документа имеется в распоряжении «URA.RU».

Как сообщил в разговоре с агентством Юрий Рябцев, Александр Моор входит в организационный комитет «Единой России» по проведению предварительного голосования в думу Тюмени. В день, когда партия отказала Рябцеву в участии в праймериз, глава администрации также принимал участие в работе оргкомитета. Таким образом, уверен Рябцев, Моор нарушил действующие законодательные нормы. «Указанные факты являются основанием для расторжения трудового договора с главой администрации города Тюмени», — считает гражданский активист.

Гражданский активист направил жалобу на мэра Тюмени в прокуратуру
Фото: Юрий Рябцев

В мэрии города озвучили иную точку зрения на ситуацию. В частности, как сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Александра Моора Гульнара Сидоркина, рабочий график главы администрации может меняться в зависимости от ситуации. «Гибкий рабочий график не запрещен в Трудовом кодексе», — отметила собеседница агентства.

Юрий Рябцев подавал документы для участия в праймериз в гордуму, но получил отказ. С его слов, партия объяснила свое решение тем, что активист якобы проводит подрывную деятельность в отношении «Единой России». Сам Рябцев считает, что реальная причина отказа в том, что на предварительное голосование по 24-му избирательному округу, по которому хотел баллотироваться Рябцев, заявился действующий депутат Александр Захаров. В то же время Рябцев утверждает, что избрание в думу Тюмени для него не так важно — нужна лишь публичная площадка во время дебатов.

Эльдар Булатов
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