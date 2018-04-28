Прокуроры Тюменской области опубликовали декларации за 2017 год. Надзиратели оказались ценителями классических автомобилей и мотоциклов. Один из районных прокуроров превзошел по уровню зарплаты даже региональное начальство. Документ опубликован на сайте областного ведомства.
Главный надзиратель Уватского района Вячеслав Рузманов оказался самым богатым из числа ближайших коллег по цеху — таких же районных прокуроров. Так, господин Рузманов заработал за год 2 миллиона 423 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата районных прокуроров области варьируется в диапазоне от 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Также Вячеслав Рузманов оказался богаче заместителей прокурора области Руфата Биктимерова и Александра Шорина. Они заработали 2 миллиона 18 тысяч и 2 миллиона 416 тысяч рублей соответственно.
Александр Шорин — владелец внушительного байка. У него в автопарке значится классический дорожный мотоцикл Irbis Garpia. Это 146-килограммовый мотоцикл китайского бренда. Ценители выбирают его за брутальную и стильную внешность. Увлекается необычным транспортом и прокурор Бердюжского района Игорь Субботин. Он задекларировал раритетный «Москвич М-412 ИЭ».
Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров задекларировал в 2017 году 3 миллиона 165 тысяч рублей дохода. Его супруга заработала 1 миллион 141 тысячу рублей. Семья владеет квартирой (94,2 кв.м), дачным домом (51,6кв.м) и земельным участком (1200 кв. м). В автопарке — автомобили Honda CR-V и Opel Mokka. В сравнении с позапрошлым годом, объекты недвижимости и транспорта остались прежними. Совокупный доход четы изменился — в 2016-м жена Владимирова получила выходное пособие в размере 3 миллионов 304 тысяч рублей.